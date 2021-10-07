В "Слуге народа" отвергают коалицию с фракцией Тимошенко

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Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что пока нет даже намеков на создание коалиции между пропрезидентской фракцией и "Батькивщиной"

Как передает RegioNews, об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

На вопрос, почему "Батькивщина" поддержала увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, спикер отметил, что это для него было неожиданностью

"Понимаю, что у нас есть своих где-то 250 голосов вместе, и когда они присоединились - в этом есть такая политическая интрига, которая фактически говорит о том, что мы готовы к диалогу с новым руководством Верховной Рады", - отметил руководитель фракции "Слуга народа".

Арахамия отметил, что ему очень трудно даже представить коалицию СН с "Батькивщиной".

"Не то, что договоренностей - даже намеков на такие разговоры нет", - заверил он

Напомним, что Верховная Рада отозвала с должности главу парламента Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата. В частности, решение поддержали депутаты от фракции "Батькивщина". По неофициальной информации это было разменено на продление на год контроля над частью потоков Государственной продовольственно-зерновой корпорации.