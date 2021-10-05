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05 октября 2021, 11:06 90

В Виннице заблокировали масштабную схему мошенничества с банковскими картами

05 октября 2021, 11:06 90
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Фото: СБУ
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В Виннице киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали масштабную схему завладения средствами граждан через работу подпольного "call-центра". Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 6 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Нелегальный "бизнес" просуществовал более 4 месяцев, а его ежемесячный оборот превышал 6 млн грн", - сообщают оперативники.

По данным следствия, винничанин арендовал в центре города офисное помещение и обустроил в нем работу "call-центра". Для нелегальной деятельности мужчина привлек 25 работников - безработных местных жителей.

"Операторы" представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у людей их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побудили самостоятельно перевести средства на "резервный" счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные.

Напомним, ранее кіберфахівці СБУ заблокировали в Виннице схему завладения деньгами граждан через виртуальные "брокерские услуги".

Винница СБУ банки мошенники счет

 
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