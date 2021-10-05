НАБУ в деле "ПриватБанка" исследует все транзакции, о которых упоминается в Pandora Papers

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Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос "Укринформа".

Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела "ПриватБанка" исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение согласно украинскому законодательству.

Напомним, ранее сообщалось, что проект Pandora Papers идентифицировал десяток украинцев, которым принадлежит элитная недвижимость в Великобритании - объектами они владеют через офшорные компании.

В расследовании отмечают, что во время перехода студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая ныне владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастными к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Эти средства могли быть частью истории с выводом и отмыванием денег "Приватбанка".

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