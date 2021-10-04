Демарш на согласовательном совете: руководители комитетов ушли с заседания из-за несогласия со спикером

Фото: скриншот с видео согласительного совета

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Председатели парламентских комитетов покинули заседание Согласовательного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы Председателя Верховной Рады, - написала Палийчук.

Зато председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что на самом деле по меньшей мере 4 председателя комитетов от "Слуг народа" остались, как и нардепы Корниенко, Стефанчук и представитель Кабмина в Раде Мельничук.

Как сообщалось, Рада проведет внеочередное заседание в четверг.

Также Зеленский прокомментировал вероятное увольнение Разумкова.