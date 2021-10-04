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04 октября 2021, 12:47 137

Демарш на согласовательном совете: руководители комитетов ушли с заседания из-за несогласия со спикером

04 октября 2021, 12:47 137
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Фото: скриншот с видео согласительного совета
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Часть руководителей парламентских комитетов покинули заседание Согласовательного совета, продемонстрировав несогласие с Разумковым

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Председатели парламентских комитетов покинули заседание Согласовательного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы Председателя Верховной Рады, - написала Палийчук.

Зато председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что на самом деле по меньшей мере 4 председателя комитетов от "Слуг народа" остались, как и нардепы Корниенко, Стефанчук и представитель Кабмина в Раде Мельничук.

Как сообщалось, Рада проведет внеочередное заседание в четверг.

Также Зеленский прокомментировал вероятное увольнение Разумкова.

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