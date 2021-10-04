Демарш на согласовательном совете: руководители комитетов ушли с заседания из-за несогласия со спикером
Часть руководителей парламентских комитетов покинули заседание Согласовательного совета, продемонстрировав несогласие с Разумковым
Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Председатели парламентских комитетов покинули заседание Согласовательного совета. Таким образом они выразили недоверие организации работы Председателя Верховной Рады, - написала Палийчук.
Зато председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что на самом деле по меньшей мере 4 председателя комитетов от "Слуг народа" остались, как и нардепы Корниенко, Стефанчук и представитель Кабмина в Раде Мельничук.
Как сообщалось, Рада проведет внеочередное заседание в четверг.
Также Зеленский прокомментировал вероятное увольнение Разумкова.
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