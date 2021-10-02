Зеленский прокомментировал вероятную отставку Разумкова

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Главы государства телеканалу Дом

По его мнению главе парламента не стоило выносить в публичную плоскость вопрос отставки.

"Для меня все очень просто...Если мы боремся с олигархами – подпишите закон, если не подписываете - ищите другую команду...Если не поддерживаете санкційну политику в отношении господина Медведчука(Разумков воздержался во время голосования за санкции в отношении "телеканалов Медведчука" - ред.), то это означает, что у Вас другие политические взгляды и должны жить собственной политической жизнью", - отметил Глава государства.

Напомним, что по словам нардепа Алексея Устенко фракция "Слуга народа" собрала 150 подписей за рассмотрение вопроса об отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В то же время его коллега Юлия Гришина сообщила, что пока собрано 124 подписи. По неофициальной информации, отставка Разумкова готовы поддержать 238 депутатов. Соответствующий проект постановления могут рассмотреть уже на ближайшей пленарной неделе.