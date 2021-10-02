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02 октября 2021, 16:57 23

Зеленский прокомментировал вероятную отставку Разумкова

02 октября 2021, 16:57 23
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из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятное увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Главы государства телеканалу Дом

По его мнению главе парламента не стоило выносить в публичную плоскость вопрос отставки.

"Для меня все очень просто...Если мы боремся с олигархами – подпишите закон, если не подписываете - ищите другую команду...Если не поддерживаете санкційну политику в отношении господина Медведчука(Разумков воздержался во время голосования за санкции в отношении "телеканалов Медведчука" - ред.), то это означает, что у Вас другие политические взгляды и должны жить собственной политической жизнью", - отметил Глава государства.

Напомним, что по словам нардепа Алексея Устенко фракция "Слуга народа" собрала 150 подписей за рассмотрение вопроса об отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В то же время его коллега Юлия Гришина сообщила, что пока собрано 124 подписи. По неофициальной информации, отставка Разумкова готовы поддержать 238 депутатов. Соответствующий проект постановления могут рассмотреть уже на ближайшей пленарной неделе.

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