10:06  03 октября
В Украине второй день подряд уменьшается количество новых больных COVID-19
10:30  03 октября
Зеленский говорит, что хотел бы быть президентом, когда "слуги" выполнят все обещания
11:00  03 октября
За минувшие сутки российские оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
03 октября 2021, 11:30 18

Зеленский раскритиковал партию "Слуга народа"

03 октября 2021, 11:30 18
Читайте також українською мовою
Пресс-служба президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что к партии "Слуга народа" есть определенные вопросы.

Об этом Глава государства заявил во время выступления на "большой фракции" партии монобольшинства в Трускавце, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Я считаю, вам надо обратить внимание прежде всего на свою работу. И надо быть на местах. Надо работать, несмотря на то, мажоритарщик вы или шли по списку – все равно это ваш регион, вы его любите, вам поверили", - отметил Зеленский.

По его мнению, партия "Слуга Народа" только родилась, она "еще маленькая".

"По размерам она большая, но опыта еще мало у всех. Это правда. Но я уверен, что есть большой путь, и этот путь вы можете пройти. Самые сильные точно это пройдут", - добавил Президент, обращаясь к депутатам.

Говоря о партийных перспективах, Владимир Зеленский выразил уверенность, что за следующие два с половиной года можно сделать все, что было обещано.

"По крайней мере все то, что зависит от нас. Если война – сложный вопрос, и зависит не только от нас, то в программе партии "Слуга Народа" и в программе Президента не существует пунктов, которые мы не можем выполнить", – подчеркнул Глава государства.

Слуга народа президент партия обещания депутаты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram