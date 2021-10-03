Зеленский раскритиковал партию "Слуга народа"
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что к партии "Слуга народа" есть определенные вопросы.
Об этом Глава государства заявил во время выступления на "большой фракции" партии монобольшинства в Трускавце, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Я считаю, вам надо обратить внимание прежде всего на свою работу. И надо быть на местах. Надо работать, несмотря на то, мажоритарщик вы или шли по списку – все равно это ваш регион, вы его любите, вам поверили", - отметил Зеленский.
По его мнению, партия "Слуга Народа" только родилась, она "еще маленькая".
"По размерам она большая, но опыта еще мало у всех. Это правда. Но я уверен, что есть большой путь, и этот путь вы можете пройти. Самые сильные точно это пройдут", - добавил Президент, обращаясь к депутатам.
Говоря о партийных перспективах, Владимир Зеленский выразил уверенность, что за следующие два с половиной года можно сделать все, что было обещано.
"По крайней мере все то, что зависит от нас. Если война – сложный вопрос, и зависит не только от нас, то в программе партии "Слуга Народа" и в программе Президента не существует пунктов, которые мы не можем выполнить", – подчеркнул Глава государства.