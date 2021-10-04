Демарш на погоджувальній раді: керівники комітетів пішли з засідання через незгоду зі спікером
Частина керівників парламентських комітетів покинули засідання Погоджувальної ради, продемонструвавши незгоду з Разумковим
Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Голови парламентських комітетів покинули засідання Погоджувальної ради. Таким чином вони висловили недовіру організації роботи Голови Верховної Ради, - написала Палійчук.
Натомість голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі уточнив, що насправді щонайменше 4 голови комітетів від "Слуг народу" залишилися, як і нардепи Корнієнко, Стефанчук та представник Кабміну в Раді Мельничук.
Як повідомлялося, Рада проведе позачергове засідання у четвер.
Також Зеленський прокоментував ймовірне звільнення Разумкова.
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