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04 жовтня 2021, 12:47 115

Демарш на погоджувальній раді: керівники комітетів пішли з засідання через незгоду зі спікером

04 жовтня 2021, 12:47 115
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Фото: скріншот відео з погоджувальної ради
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Частина керівників парламентських комітетів покинули засідання Погоджувальної ради, продемонструвавши незгоду з Разумковим

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Голови парламентських комітетів покинули засідання Погоджувальної ради. Таким чином вони висловили недовіру організації роботи Голови Верховної Ради, - написала Палійчук.

Натомість голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі уточнив, що насправді щонайменше 4 голови комітетів від "Слуг народу" залишилися, як і нардепи Корнієнко, Стефанчук та представник Кабміну в Раді Мельничук.

Як повідомлялося, Рада проведе позачергове засідання у четвер.

Також Зеленський прокоментував ймовірне звільнення Разумкова.

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