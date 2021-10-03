"Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова - депутат

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на комментарий lb.ua председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева.

"Почти единогласно, не хочу ошибиться, 5-7 голосов было "воздержались" или "против", все остальные проголосовали "за"", - сообщил Гетманцев.

Он добавил, что вопрос Разумкова поднимался после выступления президента, при этом Владимир Зеленский не инициировал это обсуждение.

"Президент просто присутствовал при этом рассмотрении. Арахамия поставил этот вопрос. Арахамия объяснил присутствие президента не как президента, а как лица, которое мы очень уважаем, на этой встрече. Обменялись мнениями, приняли решение", - заверил он.

По словам Гетманцева, "слуги" собрали уже более 170 подписей за рассмотрение вопроса об отзыве с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова.

"Секретариат фиксировал голоса за и против. Это же очное заседания. Безусловно, будет протокол, безусловно, будет оформлено в соответствии с регламентом", - добавил депутат.

Напомним, фракция "Слуга народа" собрала уже больше 150 подписей за рассмотрение вопроса отзыва Разумкова с должности спикера парламента. Этого количества достаточно для регистрации проекта постановления о его отставке.

Подписи начали собирать сегодня в рамках заседания в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он сказал, что приглашает "слуг народа" на заседание фракции в Киеве в понедельник, поскольку не считает честным, что вопрос его пребывания в должности решают без него самого.