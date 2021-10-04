В "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады

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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что сейчас основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук

Как передает RegioNews, об этом Кравчук заявила в эфире телеканала "Украина 24".

"Слуга" сообщила, что в Трускавце прошло длительное заседание фракции, на котором состоялся "абсолютно откровенный разговор" относительно должности спикера Рады.

Действительно, это решение довольно трудное. Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат - это Руслан Стефанчук, который является первым вице-спикером", - отметила она.

Напомним, ранее председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев рассказал, что фракция "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" собрала уже более 150 подписей за рассмотрение вопроса отзыва Разумкова с должности спикера парламента. Этого количества достаточно для регистрации проекта постановления о его отставке.