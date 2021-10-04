Рада проведет внеочередное заседание в четверг
Верховная рада Украины на этой неделе проведет внеочередное заседание, оно запланировано на четверг, 7 октября
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на согласительный совет.
От 153 народных депутатов поступило предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00. Инициатор Поляков, - отметил спикер Дмитрий Разумков.
Как сообщалось, "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова.
Также 2 октября Зеленский прокомментировал вероятное увольнение Разумкова.
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