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04 октября 2021, 11:49 11

Рада проведет внеочередное заседание в четверг

04 октября 2021, 11:49 11
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Фото: скриншот видео заседания согласительного совета
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Верховная рада Украины на этой неделе проведет внеочередное заседание, оно запланировано на четверг, 7 октября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на согласительный совет.

От 153 народных депутатов поступило предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00. Инициатор Поляков, - отметил спикер Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова.

Также 2 октября Зеленский прокомментировал вероятное увольнение Разумкова.

Верховная Рада заседание Дмитрий Разумков внеочередное

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