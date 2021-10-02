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02 октября 2021, 16:00 25

"Слуга народа" сделала еще один шаг к увольнению Разумкова

02 октября 2021, 16:00 25
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из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" собрала уже более 150 подписей за рассмотрение вопроса отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий lb.ua народного депутата от пропрезидентской фракции Алексея Устенко

"Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был 49-ым. Подписи собирают быстро", - сказал Устенко.

В то же время другой собеседник издания добавил, что "я не спешу ставить подпись. И таких, как я, тоже много во фракции".

Согласно Регламенту для внесения в повестку дня Верховной Рады вопроса об увольнении его главы нужно не менее 150 подписей нардепов

По неофициальной информации по состоянию на утро 2 октября отставку главы парламента готовы поддержать 240 депутатов

Подписи начали собирать сегодня в рамках заседания фракции СН в Трускавце.

"Но этот вопрос будет быстрым. Если вы думаете, что нужно ходить и говорить "пожалуйста подпиши", то так не работает. Если решение принято, все просто подошли и подписались. Так всегда было", - рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили.

спикер фракция Верховная Рада Слуга народа депутаты

 
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