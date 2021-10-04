Рада проведе позачергове засідання у четвер
Верховна рада України цього тижня проведе позачергове засідання, воно заплановане на четвер, 7 жовтня
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на погоджувальну раду.
Від 153 народних депутатів надійшла пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди, о 16:00. Ініціатор Поляков, - зазначив спікер Дмитро Разумков.
Як повідомлялося, "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова.
Також 2 жовтня Зеленський прокоментував ймовірне звільнення Разумкова.
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