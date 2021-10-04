10:59  04 жовтня
Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину
10:46  04 жовтня
Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів
08:09  04 жовтня
Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2021, 11:49 18

Рада проведе позачергове засідання у четвер

04 жовтня 2021, 11:49 18
Читайте также на русском языке
Фото: скріншот відео погоджувальної ради
Читайте также
на русском языке

Верховна рада України цього тижня проведе позачергове засідання, воно заплановане на четвер, 7 жовтня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на погоджувальну раду.

Від 153 народних депутатів надійшла пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди, о 16:00. Ініціатор Поляков, - зазначив спікер Дмитро Разумков.

Як повідомлялося, "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова.

Також 2 жовтня Зеленський прокоментував ймовірне звільнення Разумкова.

Верховна Рада засідання Дмитро Разумков позачергове

У "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради
04 жовтня 2021, 08:28
"Слуга народу" зробила ще один крок до звільнення Разумкова
02 жовтня 2021, 16:00
Відставка Разумкова не на часі - нардеп
01 жовтня 2021, 14:28
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram