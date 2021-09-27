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27 сентября 2021, 10:58 6

Правительство назначило новое правление НАК "Нафтогаз Украины" - СМИ

27 сентября 2021, 10:58 6
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины". Перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Решение принято 27 сентября.

В частности, Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Кабмин избрал членами правления "Нафтогаза" Маврикия Калугина, советника председателя правления по вопросам добычи газа; Владислава Воловика, советника председателя правления; Елену Бойченко, директора по Управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз"; Романа Чумака, главу казначейских операций "Группы Нафтогаз" - начальника казначейского департамента, - сообщает издание.

По информации издания, Кабмин собрался, уволил трех членов наблюдательного совета НАК от государства, таким образом получив право выполнять функции наблюдательного совета. После этого Кабмин внес изменения в правление, уволив двух членов, которые там оставались, и назначив четырех.

Как сообщалось, 8 сентября в отставку подали три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза".

17 сентября СМИ сообщали, что Кабмин на следующей неделе может уволить почти все правление НАК "Нафтогаз Украины".

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