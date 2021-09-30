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30 сентября 2021, 16:53

Для обеспечения отопительного сезона, правительство направит местным бюджетам субвенцию – меморандум

30 сентября 2021, 16:53
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Фото Минрегион
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Центральная и местные власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона, передает RegioNews.

Между Кабинетом Министров в лице премьер-министра Украины, министра развития общин и территорий и министра энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 гг), - говорится в сообщении.

Документ подписали на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Меморандум предусматривает, что для поддержки регионов в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона правительство предусмотрит: направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц); субвенции из государственного бюджета общинам, которые выходят за пределы индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита ТКЭ этих общин (с 4 квартала 2021 года).

Как сообщалось, в Киеве стоимость отопления для населения может вырасти на 50%.

Вчера мэр Днепра Филатов призвал правительство к общей ответственности за тарифы.

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