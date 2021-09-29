Кабмин уволил главу Государственной миграционной службы
Кабинет министров уволил главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм народного депутата Алексея Гончаренко.
Кроме этого должности лишился многолетний замминистра иностранных дел Василий Боднар. Он станет послом Украины в Турции. Соответствующий указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще летом
Чиновники также восстановили Химченко Сергея Николаевича в должности первого заместителя председателя Государственной службы экспортного контроля Украины (восстановление в должности с 22 октября 2014 г. во исполнение решения Окружного административного суда города Киева от 16 августа 2021 г. по делу No 826/17895/14). И сразу же уволил (считать Химченко С. М. уволенным с должности 5 мая 2021 г. в связи с достижением им 65-летнего возраста (пункт 7 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе”).
По информации СМИ накануне у главы ГМСУ и его заместителей происходили обыски. НАБУ подозревает его в краже средств на строительство офиса службы.