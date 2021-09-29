Кабмин уволил главу Государственной миграционной службы

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм народного депутата Алексея Гончаренко.

Кроме этого должности лишился многолетний замминистра иностранных дел Василий Боднар. Он станет послом Украины в Турции. Соответствующий указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще летом

Чиновники также восстановили Химченко Сергея Николаевича в должности первого заместителя председателя Государственной службы экспортного контроля Украины (восстановление в должности с 22 октября 2014 г. во исполнение решения Окружного административного суда города Киева от 16 августа 2021 г. по делу No 826/17895/14). И сразу же уволил (считать Химченко С. М. уволенным с должности 5 мая 2021 г. в связи с достижением им 65-летнего возраста (пункт 7 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе”).

По информации СМИ накануне у главы ГМСУ и его заместителей происходили обыски. НАБУ подозревает его в краже средств на строительство офиса службы.