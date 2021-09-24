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24 сентября 2021, 17:41 261

ЦИК зарегистрировал "двойника" кандидата в депутаты от "Слуги народа"

24 сентября 2021, 17:41 261
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из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в депутаты в округе №197(Черкасская область) еще одного Виталия Александровича Войцеховского

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Отмечается, что в отличие от мэра города Золотоноша, который, как известно баллотируется от партии "Слуга народа".

Лицо изменило свое имя 14 сентября (до смены - Виктор Александрович Шевченко), а как место работы указан общественный союз "Золотиниський городской совет".

Ранее в округе кандидатом от партии "Слуга народа" был зарегистрирован Войцеховский Виталий Александрович, Золотоношский городской голова.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Центризбирком зарегистрировал кандидатом в нардепы еще одного выдвиженца партии "Слуга народа" - руководителя Херсонской ОГА Сергея Козыря.

Ранее сообщалось, что 20 сентября "Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты.

В тот же день стало известно, что на довыборы в Раду по двум округам зарегистрировано уже 27 кандидатов.

Напомним, 1 сентября в Украине стартовал избирательный процесс из промежуточных выборов народных депутатов в 184 (Херсонская область) и 197 (Черкасская область)

Слуга народа ЦИК партия выборы

 
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