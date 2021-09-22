Комитет ВР дал зеленый свет выборам мера Кривого Рога весной 2022 года

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Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления поддержал назначение досрочных выборов мэра Кривого рога 27 марта 2022 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм нардепа Александра Качуры.

"Только что Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение проведения выборов мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года. Дальше голосование в Раде", - написал парламентарий.

Напомним, что назначить досрочные выборы мэра Кривого Рога на март следующего года предложил и.о.мэра города Юрий Вилкул, который временно возглавил город после убийства своего соратника Константина Павлова, а также отставки с должности секретаря горсовета представителя "Слуги народа"