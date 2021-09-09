Юрий Вилкул попросил Раду назначить досрочные выборы мэра Кривого Рога

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Исполняющий обязанности мэра Кривого Рога Юрий Вилкул направил обращение в Верховную Раду о назначении досрочных выборов мэра Кривого Рога на март 2022 года и другие необходимые для этого документы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Первый городской".

"Согласно части третьей статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", обращаюсь к Верховной Раде Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в связи со смертью Криворожского городского головы Павлова Константина Юрьевича", - говорится в обращении Юрия Вилкула

Также Юрий Вилкул выразил надежду, что выборы пройдут в строгом соответствии с законодательством.

Напомним, что Константина Павлова нашли мертвым в его доме в селе Вольное. Полиция в процессе расследования отвергла версию об убийстве политика и пока основными версиями гибели Павлова является самоубийство и доведение до самоубийства.