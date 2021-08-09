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09 августа 2021, 14:51 6

Конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры остановлен - Сытник

09 августа 2021, 14:51 6
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Фото из открытых источников
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Конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры поставлен на паузу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини

"Насколько я понимаю, на данный момент конкурс поставлен на паузу", - заявил на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник

Руководитель НАБУ считает это недопустимым, поскольку САП нужен руководитель, и нельзя медлить в этом вопросе.

Сытник отметил, что не знает, почему конкурс остановился.

Он добавил, что до остановки конкурса собеседование на главу САП прошли только два кандидата.

Напомним, что Офис генерального прокурора лишил исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука должности и.о. заместителя генпрокурора. Он также выбыл из борьбы за кресло руководителя САП

Ранее сообщалось о том, что в августе Максима Грищука назначили исполняющим обязанности главы САП вместо уволенного Назара Холодницкого.

НАБУ САП конкурс Офис генпрокурора руководитель

 
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