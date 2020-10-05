17:30  05 октября
Евросоюз пригрозил отменой безвиза некоторым украинским политикам и олигархам
20:30  05 октября
На Киевщине упал мотодельтаплан, два человека погибли
17:40  05 октября
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
UA | RU
UA | RU
05 октября 2020, 21:27 1

Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП

05 октября 2020, 21:27 1
Читайте також українською мовою
Генпрокурор обещает, что все пройдет достойно и без внешних вмешательств
Генпрокурор обещает, что все пройдет достойно и без внешних вмешательств
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала начало процедуры отбора "мощного, действенного и независимого" председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

На днях стартует процедура отбора [главы САП] — комиссия укомплектована, Офис генпрокурора готов организационно и технически обеспечить весь процесс на достойном уровне, без всякого вмешательства или влияния", — написала она.

Комиссия должна определить дату первого заседания и уже вскоре объявить сам конкурс на административные должности в САП.

В то же время Венедиктова не назвала, кто входит в состав комиссии.

Украине нужен мощный, действенный и независимый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И уже на днях стартует...

Опубликовано Ирина Венедиктова Понедельник, 5 октября 2020 г.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада назначила новый состав комиссии по отбору САП.

Ирина Венедиктова САП генпрокурор конкурс комиссия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Евросоюз пригрозил отменой безвиза некоторым украинским политикам и олигархам
05 октября 2020, 17:30
Под Офисом генпрокурора митингуют активисты против незаконной вырубки деревьев
05 октября 2020, 13:14
Суд в очередной раз перенес рассмотрение жалобы по закрытому делу "Роттердам+"
01 октября 2020, 17:40
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Какая дюжина, такой и выбор, или Тринадцать кандидатов в мэры Полтавы
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »