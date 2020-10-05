Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП

Генпрокурор обещает, что все пройдет достойно и без внешних вмешательств

Генпрокурор обещает, что все пройдет достойно и без внешних вмешательств

Фото: Facebook

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

На днях стартует процедура отбора [главы САП] — комиссия укомплектована, Офис генпрокурора готов организационно и технически обеспечить весь процесс на достойном уровне, без всякого вмешательства или влияния", — написала она.

Комиссия должна определить дату первого заседания и уже вскоре объявить сам конкурс на административные должности в САП.

В то же время Венедиктова не назвала, кто входит в состав комиссии.

Украине нужен мощный, действенный и независимый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры. И уже на днях стартует... Опубликовано Ирина Венедиктова Понедельник, 5 октября 2020 г.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада назначила новый состав комиссии по отбору САП.