Члены комиссии по избранию руководителя САП заявили о попытках повлиять изнутри на результаты конкурса - СМИ

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Четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии

Об этом говорится в письме членов конкурсной комиссии к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которое есть в распоряжении "Европейской правды", передает RegioNews.

Письмо, датированное 23 августа, прислали Роман Куйбида, Нона Цоцория, Драго Кос и Томас А. Файрстоун – представители Совета прокуроров в комиссии. Всего комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек, еще 7 представителей делегированы Верховной Радой.

В письме отмечается, что оно направлено на дополнение к другому письмо от 8 января, в котором члены уже выражали свое беспокойство из-за медленного продвижения работы комиссии.

Куйбида, Цоцория, Кос и Файрстоун утверждают, что информация о попытках воздействия поступила из нескольких независимых надежных источников, некоторые из них высказывались публично. Среди прочего, глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) недавно заявил, что, по его мнению, на этот процесс, возможно, могли негативно повлиять политические силы.

Эти утверждения также согласуются с некоторыми аспектами нашего собственного опыта работы с комиссией, который включает явно искусственные задержки, непонятные позиции некоторых членов комиссии относительно добропорядочности некоторых кандидатов, и то, что представляется чрезмерным акцентом на количестве кандидатов, которые должны пройти в финальный раунд, а не на их квалификации и, что самое важное, их добропорядочности, - сказано в письме к Венедиктовой.

Куйбида, Цоцория, Кос и Файрстоун говорят, что могут пересмотреть свое участие в комиссии в связи с указанными обстоятельствами.

Эти признаки ненадлежащего влияния заставили нас серьезно усомниться в том, можем ли мы продолжать участвовать в работе комиссии так, чтобы это соответствовало нашим обязательствам справедливому и прозрачному процессу, - говорится в письме.

В то же время, они готовы продолжить свое участие в работе комиссии, если будет обеспечена ее независимость.

Несмотря на все проблемы, работа комиссии продвигается вперед и, как мы надеемся, близка к завершению. Мы надеемся, что все члены комиссии будут работать независимо и оперативно, чтобы завершить процесс отбора как можно скорее. Мы также надеемся, что вы поможете нам в обеспечении доброчестности и независимости комиссии - факторов, которые мы считаем абсолютно необходимыми для нашего дальнейшего участия, - сказано в письме.

Как сообщалось, 9 августа Сытник заявил, что конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры остановлен.

Ранее, 30 июня стало известно, что еще одного претендента на главу САП отклонила конкурсная комиссия - детектива НАБУ Тараса Филоненко, члены комиссии от Рады проголосовали против него.