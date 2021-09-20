В Фонде энергоэффективности объявили конкурс на должность директора
Фонд энергоэффективности объявил проведение конкурса на должность директора
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
"Наблюдательный совет объявил проведение конкурсного отбора на замещение должности директора Фонда энергоэффективности. С победителем будет заключен трудовой контракт на три года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурсный отбор будет состоять из трех этапов и включать письменные и ситуационные задания, собеседования и документальные проверки.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин на этой неделе может уволить почти все правление НАК "Нафтогаз Украины".
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