В Фонде энергоэффективности объявили конкурс на должность директора

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

"Наблюдательный совет объявил проведение конкурсного отбора на замещение должности директора Фонда энергоэффективности. С победителем будет заключен трудовой контракт на три года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурсный отбор будет состоять из трех этапов и включать письменные и ситуационные задания, собеседования и документальные проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин на этой неделе может уволить почти все правление НАК "Нафтогаз Украины".