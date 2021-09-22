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22 сентября 2021, 17:44 3

Назначены выборы глав пяти населенных пунктов - постановление Рады

22 сентября 2021, 17:44 3
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла постановление о назначении выборов глав пяти населенных пунктов, которые состоятся 31 октября текущего года и 27 марта 2022 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Выборы пройдут в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской и Тернопольской областях.

Так, 31 октября 2021 года состоятся выборы Покровского сельского головы (Днепропетровская область, Никопольский район), Степовского сельского головы (Николаевская область, Николаевский район), Добропольского городского головы (Донецкая область, Покровский район).

На 27 марта 2022 года назначены выборы Новогуйвинского поселкового головы (Житомирская область, Житомирский район) и Озернянского сельского головы (Тернопольская область, Тернопольский район).

Как сообщалось, Комитет ВР дал зеленый свет выборам мэра Кривого Рога весной 2022 года.

выборы Верховная Рада Постановление глава

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