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10 сентября 2021, 17:55 14

Омбудсмен рассказала, сколько украинцев находятся в плену в ОРДЛО

10 сентября 2021, 17:55 14
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Фото из открытых источников
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В заключении на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей находится 296 украинцев

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

У нас есть 125 наших граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах РФ и в Крыму, 296 лиц, находящихся в тюрьмах ОРДЛО и 258 граждан, которые пропали без вести, - сказала омбудсмен.

По ее словам, для каждого из этих людей важно, когда о них говорят на всех возможных площадках. Кроме того, это важно еще и с точки зрения влияния на РФ, "потому что им становится потом неудобно за то, что все говорят, за этот шум, и они кого-то отдадут”, подчеркнула Денисова.

Она подчеркнула, что у офиса омбудсмена налажено сотрудничество с адвокатами, которые представляют интересы политзаключенных в оккупированном Крыму.

Как только человека захватывают в плен, арестовывают, то сразу нам предоставляют такую информацию... Поэтому по каждому заключенному, по их семьям, адвокатам, - мы полностью на контактах, полностью сотрудничаем с ними. И как только нам дают информацию, что кого-то снова, например, посадили в ШИЗО, то мы сразу реагируем на это. В частности, я пишу об этом в соцсетях, обращаюсь к Москальковой (российский омбудсмен - ред.), к международным партнерам, - заявила уполномоченная.

В отношении лиц, содержащихся в ОРДЛО, то, по словам Денисовой, в Офисе омбудсмена, в частности, получают информацию от так называемых "уполномоченных” из оккупированных территорий.

У нас есть обращения граждан, родителей заложников, которые там находятся, или другим способом мы получаем информацию, затем делаем верификацию. Здесь, безусловно, огромную работу проводит СБУ, в частности Центр освобождения пленных, и мы сотрудничаем с ними, - подчеркнула Денисова.

Как сообщалось, 10 августа в колонии ОРДО убили трех украинцев

Также поступающих из ОРДЛО в вузы Украины вдвое меньше, чем в прошлом году.

ОРДЛО пленные тюрьма Омбудсмен пропавшие без вести

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