Зеленский рассказал о роли ООН в решении вопроса Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна использовать все международные площадки, в том числе Генеральную ассамблею ООН, для решения вопроса Донбасса и Крыма

Как передает RegioNews, об этом Зеленский заявил во время визита в Нью-Йорк, говорится в сообщении телеканала "Дом".

И мы должны не только говорить, но и требовать ответных действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - отметил президент.

По мнению президента, очень важно, чтобы ООН признала Крымскую платформу. Кроме того, на полях Генассамблеи ожидаются встречи с лидерами разных стран.

Зеленский акцентировал, что из-за геополитической ситуации "трясет весь мир".

"Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы", – резюмировал он.