Зеленский признал, что говорить о получении систем противоракетной обороны от США преждевременно

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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что есть некоторые сигналы о поддержке ракетной программы Украины США, однако говорить о предоставлении нашей стране системы "Железный купол" преждевременно

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Главы государства телеканалу "Дом".

"Мы из СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты от нашей поездки точно будут и будут серьезные", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что в Украину ожидается визит делегации США во главе с министром обороны Ллойдом Остином.

Ранее в Офисе Президента заявляли, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome (Железный купол)