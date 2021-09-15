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15 сентября 2021, 12:09 137

На Херсонщине депутата горсовета подозревают в завладении госсредствами более чем на миллион гривен

15 сентября 2021, 12:09 137
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Фото: Нацполиция
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На Херсонщине бывшему председателю поселкового совета, а ныне депутату одного из городских советов, объявлено подозрение в незаконном завладении более миллиона бюджетных средств, которые были назначены на капитальный ремонт дорог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Полицейские установили, что в 2018 году чиновник по предварительному сговору с двумя частными предпринимателями разработал план завладения средствами бюджета поселкового совета, в результате чего незаконно были присвоены более миллиона гривен бюджетных средств.

В настоящее время чиновнику, правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Следствием проверяются другие факты противоправной деятельности бывшего чиновника.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине местные власти разрешила ремонтировать дороги подсанкционной фирме.

полиция ремонт дорог депутаты Херсонская область Госбюджет

 
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