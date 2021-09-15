На Херсонщине депутата горсовета подозревают в завладении госсредствами более чем на миллион гривен

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На Херсонщине бывшему председателю поселкового совета, а ныне депутату одного из городских советов, объявлено подозрение в незаконном завладении более миллиона бюджетных средств, которые были назначены на капитальный ремонт дорог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Полицейские установили, что в 2018 году чиновник по предварительному сговору с двумя частными предпринимателями разработал план завладения средствами бюджета поселкового совета, в результате чего незаконно были присвоены более миллиона гривен бюджетных средств.

В настоящее время чиновнику, правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Следствием проверяются другие факты противоправной деятельности бывшего чиновника.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине местные власти разрешила ремонтировать дороги подсанкционной фирме.