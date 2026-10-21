Пожары в университете, админзданиях и на складе: последствия атак на Полтавщину
В Полтавской области в результате российских атак пострадали три человека, среди них ребенок
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В Кременчуге в результате вражеского удара по территории университета имени Михаила Остроградского загорелся пятый этаж учебного корпуса.
По предварительной информации, травмировались два человека, среди них 16-летний ребенок. Ее госпитализировали.
В Полтаве после обстрела произошли пожары в административном здании и складском помещении.
На местах попаданий работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ликвидирующие последствия российских атак.
Напомним, утром 21 октября в Святошинском районе БпЛА упал на 24-этажный жилой дом, возник пожар. Погиб человек, еще один пострадал.