Фото: ГСЧС Полтавщины

В Полтавской области в результате российских атак пострадали три человека, среди них ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Кременчуге в результате вражеского удара по территории университета имени Михаила Остроградского загорелся пятый этаж учебного корпуса.

По предварительной информации, травмировались два человека, среди них 16-летний ребенок. Ее госпитализировали.

В Полтаве после обстрела произошли пожары в административном здании и складском помещении.

На местах попаданий работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ликвидирующие последствия российских атак.

Напомним, утром 21 октября в Святошинском районе БпЛА упал на 24-этажный жилой дом, возник пожар. Погиб человек, еще один пострадал.