Россия атаковала Украину ракетами и 186 дронами: сколько целей сбила ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 октября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Искандер-К" и 186 ударными беспилотниками разных типов, среди которых 88 реактивных Shahed

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, атака продолжалась с 18:00 20 октября.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 150 вражеских беспилотников, в том числе 63 реактивных Shahed.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 27 локациях. Падение обломков сбитых целей было зафиксировано еще на 13 локациях.

Напомним, утром 21 октября в Святошинском районе БПЛА упал на 24-этажный жилой дом, возник пожар. Погибли два человека.