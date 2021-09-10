16:31  10 сентября
Отравление в школе Хмельницкого: количество пострадавших снова возросло
16:47  10 сентября
Столичное метро может ограничить работу из-за карантина
08:09  10 сентября
На Донбассе зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2021, 16:32 10

Еще шестерых кандидатов в нардепы зарегистрировала ЦИК на довыборах в Раду

10 сентября 2021, 16:32 10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседание ЦИК.

Как отметил член ЦИК Сергей Постbвый, в комиссию поступили заявления вместе с другими необходимыми документами политических партий "Слуга народа”, "Народовластие”, "Новые лица” и "Национальная платформа” по регистрации выдвинутых ими лиц кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент в ОИО № 184 на Херсонщине и № 197 в Черкасской области.

ЦИК рассмотрел указанные документы и принял решение зарегистрировать кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в ОВО № 184 от партий "Национальная платформа” Екатерину Одарченко, "Новые лица” - Андрея Помазана и "Народовластие” - Игоря Токовенко.

Кандидатами в народные депутаты на выборах в ОИО № 197 зарегистрированы от партий "Слуга народа” - Виталия Войцеховского, "Народовластие” - Сергея Василенко и "Новые лица” — Наталью Степушенко.

Как сообщалось, 7 сентября ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в нардепы на 197 округе Черкасской области.

Ранее стало известно, что экс-депутат от "Свободы" поборется за депутатский мандат в Черкасской области.

выборы партии Черкасская область ЦИК Кандидат регистрация Херсонская область

Юрий Вилкул попросил Раду назначить досрочные выборы мэра Кривого Рога
09 сентября 2021, 14:15
Жителям ОРДЛО массово раздают российские паспорта накануне выборов в Госдуму РФ
09 сентября 2021, 12:42
"Слуга народа" официально выдвинула мэра Золотоноши на довыборах в Раду на Черкащине
06 сентября 2021, 20:05
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram