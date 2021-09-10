Еще шестерых кандидатов в нардепы зарегистрировала ЦИК на довыборах в Раду

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседание ЦИК.

Как отметил член ЦИК Сергей Постbвый, в комиссию поступили заявления вместе с другими необходимыми документами политических партий "Слуга народа”, "Народовластие”, "Новые лица” и "Национальная платформа” по регистрации выдвинутых ими лиц кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент в ОИО № 184 на Херсонщине и № 197 в Черкасской области.

ЦИК рассмотрел указанные документы и принял решение зарегистрировать кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в ОВО № 184 от партий "Национальная платформа” Екатерину Одарченко, "Новые лица” - Андрея Помазана и "Народовластие” - Игоря Токовенко.

Кандидатами в народные депутаты на выборах в ОИО № 197 зарегистрированы от партий "Слуга народа” - Виталия Войцеховского, "Народовластие” - Сергея Василенко и "Новые лица” — Наталью Степушенко.

Как сообщалось, 7 сентября ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в нардепы на 197 округе Черкасской области.

Ранее стало известно, что экс-депутат от "Свободы" поборется за депутатский мандат в Черкасской области.