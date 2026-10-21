В Киеве уже двое погибших в результате утренней атаки РФ

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве возросло число погибших в результате утренней атаки. Их тела спасатели обнаружили при разборе завалов в Святошинском районе

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеского удара загорелась квартира на уровне 20-го этажа многоэтажного жилого дома. Огонь охватил около 70 кв. м, конструкции квартиры частично разрушены.

Также в Деснянском районе столицы во дворе многоэтажки загорелось семь припаркованных автомобилей. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м.

В Соломенском районе зафиксировали падение на открытой территории.

Информация о последствиях утренней атаки уточняется.

Напомним, утром 21 октября в Святошинском районе БПЛА упал на 24-этажный жилой дом, возник пожар. Было известно, что погиб человек, еще один пострадал.