21:30  20 октября
Как будут отключать свет 21 октября
06:05  21 октября
На Волыни трактор подорвался на мине: погиб мастер леса
09:37  21 октября
В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК: что известно
UA | RU
UA | RU
21 октября 2026, 08:58

В Киеве уже двое погибших в результате утренней атаки РФ

21 октября 2026, 08:58
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В Киеве возросло число погибших в результате утренней атаки. Их тела спасатели обнаружили при разборе завалов в Святошинском районе

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеского удара загорелась квартира на уровне 20-го этажа многоэтажного жилого дома. Огонь охватил около 70 кв. м, конструкции квартиры частично разрушены.

Также в Деснянском районе столицы во дворе многоэтажки загорелось семь припаркованных автомобилей. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м.

В Соломенском районе зафиксировали падение на открытой территории.

Информация о последствиях утренней атаки уточняется.

Напомним, утром 21 октября в Святошинском районе БПЛА упал на 24-этажный жилой дом, возник пожар. Было известно, что погиб человек, еще один пострадал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев погибшие спасатели ГСЧС БПЛА российская армия Святошинский район
Почти 800 ударов по Запорожью и области: один человек погиб, еще шесть ранены
21 октября 2026, 07:57
Ночная атака на Харьковщину: погибли два человека, среди пострадавших – младенец
21 октября 2026, 07:02
Россияне почти 70 раз атаковали Днепропетровщину: 2 погибших и 7 раненых
20 октября 2026, 21:21
Все новости »
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
Два взрыва в семиэтажке Одессы: среди пострадавших – спасатели и медик
21 октября 2026, 11:10
Украинскому режиссеру диагностировали рак кожи
21 октября 2026, 10:55
В Киевской области из-за атаки российских дронов погиб мужчина
21 октября 2026, 10:47
Певица Ирина Федишин трогательно обратилась к дочери
21 октября 2026, 10:35
Маск ограничил Starlink для Украины: WSJ раскрыло детали его разговоров с Трампом
21 октября 2026, 10:25
Россия атаковала Одесщину дронами: повреждены энергетические объекты и предприятие
21 октября 2026, 10:10
НАБУ и САП пришли с обысками к главе НБУ Андрею Пышному – нардепы
21 октября 2026, 09:50
В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК: что известно
21 октября 2026, 09:37
Россия атаковала Украину ракетами и 186 дронами: сколько целей сбила ПВО
21 октября 2026, 09:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Все блоги »