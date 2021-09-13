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13 сентября 2021, 17:04 8

Партия Порошенко выдвинула кандидатом в депутаты бывшего политзаключенного Романа Сущенко

13 сентября 2021, 17:04 8
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из открытых источников
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Партия "Европейская Солидарность" выдвинула бывшего политвяня Кремля Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты на довыборах в округе №197 в Черкасской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на решение партийного съезда, которое объявил экспрезидент Петр Порошенко

Кандидатом от "Евросолидарности" "в округе №184 на Херсонщине станет аграрий Игорь" (депуутат Херсонского облсовета от" ЕС " Игорь Йосипенко).

Довыборы в этих округах пройдут 31 октября.

Напомним, что довыборы на 197 округе происходят после того как избранный депутатом Александр Скичко стал главой Черкасской ОГА

выборы Кандидат депутаты Роман Сущенко

 
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