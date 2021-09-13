15:57  13 сентября
На Днепропетровщине из окна больницы выпала медик: очевидцы говорят о суициде
15:31  13 сентября
В детском лагере на Киевщине умер 12-летний мальчик
17:38  13 сентября
Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2021, 17:26 7

Комитет ВР может в следующую среду сделать шаг к досрочным выборам мэра Кривого Рога

13 сентября 2021, 17:26 7
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления может уже в следующую среду – 22 сентября рассмотреть проект постановление о назначении досрочных выборов мера Кривого Рога

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Качуры.

"В Раду зашли документы касательно назначения внеочередных выборов мера Кривого Рога. У Парламента теперь есть 90 дней, чтобы принять решение. Ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета госвласти и местного самоуправления состоится в следующую среду", - написал депутат.

Напомним, что и.о. мэра Кривого Рога Юрий Вилкул попросил Раду назначить досрочные выборы мэра города на весну 2022 года,

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в его доме в селе Вольное. Полиция в ходе расследования отвергла версию об убийстве политика и, пока, основными версиями гибели Павлова является самоубийство и доведение до самоубийства.

выборы мер убийство Верховная Рада Слуга народа

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua