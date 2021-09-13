Комитет ВР может в следующую среду сделать шаг к досрочным выборам мэра Кривого Рога

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Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления может уже в следующую среду – 22 сентября рассмотреть проект постановление о назначении досрочных выборов мера Кривого Рога

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Качуры.

"В Раду зашли документы касательно назначения внеочередных выборов мера Кривого Рога. У Парламента теперь есть 90 дней, чтобы принять решение. Ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета госвласти и местного самоуправления состоится в следующую среду", - написал депутат.

Напомним, что и.о. мэра Кривого Рога Юрий Вилкул попросил Раду назначить досрочные выборы мэра города на весну 2022 года,

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в его доме в селе Вольное. Полиция в ходе расследования отвергла версию об убийстве политика и, пока, основными версиями гибели Павлова является самоубийство и доведение до самоубийства.