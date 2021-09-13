В КИУ назвали фракции, которые активнее всего голосовали в Раде в течение последних двух лет

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За два года работы Верховной Рады девятого созыва большинство законов было принято голосами фракций "Слуга народу", "Голос" и депутатской группы "Довіра"

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение Комитета избирателей Украины.

Так, по информации КИУ, несмотря на то, что в состав фракции "Слуга народу" входит 243 депутата, в среднем поддерживают принятые законы 217 народных депутатов. При этом в начале работы ВР IX созыва в среднем "за" голосовали 228 народных депутатов монобольшинства.

"Среди других фракций и групп чаще всего в первые два года работы ВР приняты законы поддерживали депутаты группы "Довіра" и депутаты фракции "Голос". В среднем "за" голосовали 70% депутатов "Довіри" (14 человек) и 62% депутатов "Голоса" (12 человек)”, - говорится в сообщении.

У других фракций и групп показатели поддержки принятых законов ниже. В среднем в первые два года работы "за" голосовали 54% депутатов "Європейської Солідарності", 53% - внефракционных, 48% депутатов группы "Партія "За майбутнє" и 46% депутатов ВО "Батьківщина".

"Почти не поддерживали принятые законы депутаты "Опозиційної платформи — За життя" - в среднем голосовали "за" только 21% депутатов фракции. Поддержка решений совета депутатами ОПЗЖ существенно снизилась после того, как в феврале 2021 года СНБО были введены персональные санкции против В. Медведчука", - отмечают в КИУ.

По данным Комитета избирателей, за первые два года работы Верховной Рады IX созыва, начиная с 29 августа 2019 года, было принято 552 закона.

Напомним, ранее в КИУ назвали 12 крупнейших нардепов-прогульщиков.