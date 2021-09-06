Округ №197: проявится ли на Черкасщине "синдром Вирастюка"

В округе №197, центром которого с недавних пор является город Золотоноша на Черкасщине, избиратели 31 октября будут выбирать депутата вместо победителя кампании-2019 Александра Скичко, которого в январе этого года Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской ОГА

В округе №197, центром которого с недавних пор является город Золотоноша на Черкасщине, избиратели 31 октября будут выбирать депутата вместо победителя кампании-2019 Александра Скичко, которого в январе этого года Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской ОГА

По сути гонка на Черкасщине стартовала практически сразу после того, как Александр Скичко освободил место в парламенте. О своем участии сразу заявили около десятка претендентов, начиная с весны с относительной активностью ведут досрочную избирательную кампанию.

"Зеленые" делают ставку на мэра Золотоноши

Отныне именно Золотоноша вместо Канева, по недавнему решению ЦИК, является центром 197-го избирательного округа. И именно на мэра этого города Виталия Войцеховского президентская партия делает ставку в получении еще одного штыка для фракции "Слуги народа". Но кандидатура Войцеховского появилась не сразу. И в течение года продолжалась интрига относительно того, кого же именно выберет Банковая в качестве своего кандидата.

Первым амбицию уходить от "зеленых" проявил местный политик Евгений Курбет, который пробовал, но не смог стать нардепом в 2019-м в соседнем 195-м округе, хотя и имел достаточно мощные стартовые позиции. Курбет в течение пяти лет возглавлял Черкасский военкомат и активно "светился" в СМИ на фоне военных действий на Донбассе. И хотя в Верховную Раду он не попал, ему удалось прошлой осенью получить место в списке партии "За будущее" на местных выборах и пройти в Черкасский облсовет.

Свою избирательную кампанию Курбет ведет чуть ли не с января, когда из Рады ушел Скичко. По свидетельству местных журналистов, он достаточно активно "засевал" округ традиционными подарками для электората вроде медицинских товаров, семян и продуктовых наборов. Однако его вояжи в столицу в поисках поддержки со стороны Банковой и руководства "Слуги народа" завершились неудачей. И теперь Курбет находится на определенном распутье: либо двинуться за мандатом с сомнительной поддержкой "За майбутнє", либо сохранить капитал и отказаться на данном этапе от баллотирования.

Итак, вместо Курбета звезда "зеленой" удачи улыбнулась другому местному деятелю – мэру Золотоноши Виталию Войцеховскому. Он уже третий срок находится в кресле городского головы и, похоже, вырос из мэрского костюма. Войцеховский в своей политической деятельности предпочитает сотрудничество с провластными политическими силами. В 2010-м он хоть и баллотировался от малоизвестной партии "Союз. Чернобыль. Украина", однако был поддержан всесильной на тот момент Партией регионов Януковича. В 2015-м, после Майдана, Войцеховский перешел в ряды БПП и во второй раз получил должность мэра именно при поддержке этой политической силы. В конце концов, после проигрыша Порошенко мэр Золотоноши в очередной раз сменил политический окрас и на прошлогодних местных выборах шел в мэры уже под флагом "Слуг народа".

Впрочем, политическое флюгерство Войцеховского не отменяет того факта, что Золотоноша относительно успешно развивается. И на фоне аналогичных городов выглядит довольно приятно. Поэтому, вероятно, именно это стало одним из ключевых доводов для руководства партии избрать Войцеховского в качестве своего флагмана на промежуточных выборах.

Голубь, Косюк и "Черкащане"

Однако поддержка со стороны власти и довольно успешный избирательный опыт Войцеховского совсем не гарантируют ему победы и даже не переводят его в однозначные фавориты. Время, когда поддержка "ЗеКоманды" зашкаливала, а принадлежность к партии давала минимум +30% к результату, давно прошло. В то же время Черкасчина является весьма сложным и неоднозначным регионом для президентской партии, где адептам Владимира Зеленского так и не удалось обрести всю полноту власти и народной любви. Здесь следует иметь в виду, что влияние в области в значительной степени сосредоточено в руках местных элит, которые являются антагонистами "зеленой" власти. И показательным можно считать ситуацию в облсовете, где фракция "СН" находится на подпевках у других игроков.

Президентской вертикали, на острие которой находится глава ОГА Александр Скичко, приходится считаться с центром влияния, который олицетворяет группа аграрных и промышленных баронов, щупальца которых раскинуты по всей области. И которая имеет практически абсолютное влияние на Черкасский облсовет, контролируя мощную фракцию объединения "Черкащане" и многих избранников в других фракциях. Эта группа бизнесменов, в числе которых и аграрный олигарх всеукраинского уровня, владелец МХП Юрий Косюк имеет устойчивое внутренний консенсус, который основывается больше на бизнес, чем на политических интересах.

Кого будут поддерживать "Черкащане" и их сателлиты, пока однозначно сказать нельзя. Хотя некоторое время в местных кругах обсуждалось сотрудничество между Косюком и упоминавшимся выше Евгением Курбетом, что может быть определенным маркером будущей ставки аграриев. Вместе с тем, одним из главных фаворитов гонки считают нардепа прошлого созыва от Блока Петра Порошенко Владислава Голуба. Он в 2019-м году проиграл на 197-м округе Скичко, заняв вторую позицию в турнирной таблице. А учитывая общее падение рейтингов "слуг", баланс электоральных симпатий вполне может сместиться в пользу этого молодого политика.

Его, скорее всего, поддержит местная "Евросолидарность", ведь в парламенте он был членом фракции БПП, именно Голуба партия Порошенко выдвигала от себя на предыдущих избирательных этапах. Осложнить ситуацию может выдвижение на этот раз от "ЕС" известного узника Кремля Романа Сущенко, который сейчас находится на позиции первого заместителя председателя Черкасского облсовета. Ведь сигналы, которые поступают из офиса Порошенко, свидетельствуют, что у бывшего президента пытаются склонить Сущенко попробовать поменять уютное вицеспикерское кресло в облсовете на мандат нардепа. В "Европейской солидарности" считают, что такой "штык" добавит баллов парламентскому отряду "ЕС" в целом.

Ильенко, Томенко и другие

Кроме Голуба, Курбета и Войцеховского, которых местные эксперты считают главными фаворитами, за 197-й округ также поборются и несколько менее мощных фигур. В качестве претендента уже заявился один из лидеров "Свободы" Андрей Ильенко, а также его коллега по правому политическому флангу Игорь Зайчук из "Нацкорпуса". Разбавить националистический отряд может и рок-музыкант Сергей Василюк, который ранее уже выдвигался от "Свободы", а ныне является представителем партии "Народовластие" еще одного бывшего "свободовца" Юрия Левченко.

Из неожиданных фигур, которые также могут проявить свои амбиции, звучит фамилия "Бондаренко". Но речь идет не о мэре Черкасс Анатолие Бондаренко, который прославился своим конфликтом с Зеленским в начале его президентской каденции, а о его жене Валерии Бондаренко.

Звучит и фамилия политика общеукраинского масштаба Николая Томенко - лидера партии "Рідна країна". Этот политический пенсионер, которого помнят еще со времен президентства Виктора Ющенко, активно появляется на округе и делает определенные заявления в интернете. Поэтому из них можно понять, что Томенко хочет попробовать реинкарнироваться в большой политике благодаря участию в довыборах на своей малой родине.

Повторится ли на Черкасщине "синдром Вирастюка"

В целом политические эксперты и наблюдатели ожидают, что эти промежуточные выборы могут стать не менее скандальными, чем весенние довыборы на Прикарпатье. Сейчас, еще до старта агитационной кампании, округ уже увешан бродами будущих кандидатов, ведется активная работа со СМИ и в "поле". Причем находится место и "чернухе", которая была яркой чертой противостояния между "Слугой народа" Василием Вирастюком и кандидатом от "За майбутнє" Александром Шевченко на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

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В целом цена депутатского мандата в нынешних политических условиях достаточно высока - особенно для провластной фракции, где все больше усиливаются центробежные процессы. Ожидается, что Банковая приложит максимум усилий, чтобы продвинуть своего в Черкасской области. Потому что очень надо демонстрировать, что президентская "СН" еще остается на политическом плаву.