Кабмин уволил многолетнего первого заместителя министра МВД
Кабинет министров уволил с должности первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового
Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграмм нардепа Алексея Гончаренко.
Кроме этого правительство уволило заместительницу монастырского Татьяну Ковальчук.
Министр обороны Андрей Таран, по решению правительства, потерял трех заместителей: Миронюка Александра Юрьевича, Старобинского Игоря Александровича и Халимона Игоря Сергеевича с должности заместителя министра обороны Украины.
Напомним, что Сергей Яровой был первым заместителем министра МВД с 2014 года.
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