В "Слуге народа" заговорили об Авакове, как о кандидате в мэры Харькова

Об этом журналистам под зданием Верховной Рады заявил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции этой политсилы Александр Корниенко, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу", - в частности заявил Корниенко.

По его словам, "это будет окончательная точка в вопросе "Харьков – русский город". Это свидетельствовало бы, что там украинская патриотическая власть, там человек, который точно за 10 лет не дал оснований сомневаться в своей патриотичности".

"Хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть", - заявил Корниенко.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку Авакова с должности главы МВД. Аваков находился на этом посту более 7 лет. Заявление об отставке Аваков обнародовал в среду, 13 июля.

Выборы Харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года.