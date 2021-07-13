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13 июля 2021, 18:11 11

Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку

13 июля 2021, 18:11 11
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Фото из открытых источников
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Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины»

Об этом заявил Аваков, передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею! - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Как сообщалось, сегодня СМИ сообщили, что в четверг Рада может рассмотреть отставку Авакова.

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