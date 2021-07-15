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Под Радой произошла потасовка между противниками изменений в "языковой закон" и полицией
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15 июля 2021, 17:41 68

Под Радой произошла потасовка между противниками изменений в "языковой закон" и полицией

15 июля 2021, 17:41 68
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Фото РБК-Украина
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В Киеве сегодня произошла стычка под Верховной радой, где активисты протестовали против внесения изменений в закон о языке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По свидетельствам очевидцев, силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал деньги у здания парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.

Силовикам все же удалось вытащить активиста из толпы, но потом его отпустили.

Сейчас ситуация под зданием Рады спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.

Как сообщалось, вчера КСУ признал языковой закон конституционным. Конституционный суд признал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" конституционным.

Также Разумков назвал изменения, которые нужно внести в языковой закон.

Ранее сообщалось, что в "Голосе" боятся, что изменения в госбюджет ударят по языковому законодательству.

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