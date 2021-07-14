Разумков назвал изменения, которые нужно внести в языковой закон
Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что необходимо внести изменения в языковой закон
Как сообщил он в интервью изданию "Ліга.net", нужно привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии, пишет RegioNews.
На вопрос о том, какие именно нужны изменения в закон, Разумков ответил: "Например, привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии".
Известно, что в декабре 2019-го Венецианская комиссия обнародовала вывод к закону О государственном языке Украины. Согласно ему, Украина должна принять закон о национальных меньшинствах, а пока этого не произошло, перенести выполнение норм закона о языке, которые уже действуют.
Напомним, в "Голосе" боятся, что изменения в госбюджет ударят по языковому законодательству.