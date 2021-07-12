В "Голосе" боятся, что изменения в госбюджет ударят по языковому законодательству

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Нардеп Ярослав Железняк считает, что Рада в четверг может с нарушением регламента протянуть в "бюджетный" законопроект поправки, нивелирующие языковое законодательство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии "Голос", которая цитирует Железняка.

Нардеп заявляет, что Верховная Рада может 15 июля рассмотреть во втором чтении законопроект №5551-2 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" о направлении средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия, содержащий поправки, которые могут нивелировать действие языкового законодательства.

В этот четверг, 15 июля, Верховная Рада во втором чтении будет рассматривать законопроект об изменениях в государственный бюджет. Я проанализировал таблицу поправок и нашел там несколько таких, которые нивелируют действие важных норм языкового законодательства в сфере кинематографии, образования, сферы обслуживания, госслужбы. Эти правки пытаются протянуть вообще с нарушением регламента - поправки в закон о госбюджете вносят изменения в совсем другие законы, - цитирует Железняка пресс-служба партии.

Он уточнил, что речь идет о поправке №13 и идентичной ей поправке №14, которые предпочитают вывести создание и показ фильмов и передач из-под действия языкового законодательства, а также о поправке №16, которая "убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком" и поправку №17, что позволяет использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании, что, по словам Железняка, "значит - и обучение на русском языке в школах и универах".

Он также отметил, что авторами всех этих поправок являются депутаты от фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, 3 марта под Радой активисты протестовали против изменений в языковой закон. Они утверждали, что атака на языковое законодательство осуществляется непосредственно из офиса Президента.

В июне языковой обмудсмен сообщил, что четыре телеканала не соблюдают языковые квоты в вечернем прайме.