КСУ признал языковой закон конституционным

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Как пишет Regionews, об этом в телеграмм канале сообщила представитель ВР в КСУ Ольга Совгиря

"Конституционный Суд принял решение по делу по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности закона "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По результатам рассмотрения дела Конституционный Суд признал оспариваемый закон соответствует Конституции",-написала Совгиря.

Депутат напомнила, что в конституционном представлении авторы представления ссылались на его неконституционность как в части отдельных положений по смыслу, так и на существенные нарушения Верховной Радой норм Регламента при его принятии.

Напомним, что в 2019 году в Конституционный суд Украины поступило представление 51 народного депутата, просят проверить на соответствие Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

"Субъект права на конституционное представление считает, что положениями ряда статей закона №2704-VIII нарушаются права граждан на использование родного языка, ограничивается доступ граждан, например, к культурной продукции на родном языке, создается атмосфера нетерпимости к языковому многообразию, исторически присущего единому многонациональному народу Украины, не регулируется порядок применения языков национальных меньшинств в Украине..." – говорится в представлении.