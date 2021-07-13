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13 июля 2021, 14:48 550

На Николаевщине суд отменил признание русского языка региональным

13 июля 2021, 14:48 550
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Фото из открытых источников
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Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального

Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Наконец это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета в очередной раз так и не нашли смелости его отменить несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование, - написал Кремень.

Он надеется, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую пронрамму развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики.

Кремень отметил, что по информации, имеющейся в распоряжении Секретариата Уполномоченного, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Вопрос отмены до сих пор действующих антиконституционных решений постоянно находится у нас на контроле, - добавил уполномоченный.

Как сообщалось 31 мая, прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве. Николаевская областная прокуратура подала иск в окружной административный суд с просьбой отменить региональный статус русского языка в городе Николаеве.

Раньше Кремень хотел через суд лишить русский язык статуса регионального в Николаеве.

Также известно, что за два года на Луганщине русский язык лишили статуса регионального восемь местных советов.

язык суд русский язык статус Тарас Кремень

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