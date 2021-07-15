Шмыгаль направил в Раду представление о назначении Дениса Монастырского новым главой МВД

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Как пишет Regionews со ссылкой на пресс-секретаря председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольгу Туний соответствующее представление уже поступило в парламент.

"В Верховную Раду Украины поступило представление от Премьер-министра Украины о назначении Министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича", - отметила пресс-секретарь главы парламента.

Напомним, что Верховная Рада 15 июля отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. За соответствующий проект постановления проголосовал 291 народный депутат.

Арсен Аваков возглавлял МВД на протяжении более 7 лет-самое большое из министров за всю современную историю Украины.

Он подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" 13 июля.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!" - отмечается в заявлении.