Нардепы отозвали поправки к "языковому" закону

Фото из открытых источников

Народные депутаты отозвали свои поправки в закон о украинский язык как государственный, которые предлагали рассмотреть во время второго чтения законопроекта № 5551-2 о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Языковые поправки отозваны, - сказала Кравчук журналистам в среду в Киеве.

В то же время Кравчук отметила, что не уверена в том, что Максим Бужанский также отозвал поправку, но народный депутат заверила, что у "этих поправок нет шансов пройти".

Как сообщалось вчера, в "Голосе" боятся, что изменения в госбюджет ударят по языковому законодательству. Нардеп Ярослав Железняк считает, что Рада в четверг может с нарушением регламента протянуть до "бюджетного" законопроекта поправки, нивелирующие языковое законодательство.

Сегодня Разумков назвал изменения, которые нужно внести в языковой закон.