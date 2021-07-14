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14 июля 2021, 15:01 1

Нардепы отозвали поправки к "языковому" закону

14 июля 2021, 15:01 1
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты отозвали свои поправки в закон о украинский язык как государственный, которые предлагали рассмотреть во время второго чтения законопроекта № 5551-2 о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Языковые поправки отозваны, - сказала Кравчук журналистам в среду в Киеве.

В то же время Кравчук отметила, что не уверена в том, что Максим Бужанский также отозвал поправку, но народный депутат заверила, что у "этих поправок нет шансов пройти".

Как сообщалось вчера, в "Голосе" боятся, что изменения в госбюджет ударят по языковому законодательству. Нардеп Ярослав Железняк считает, что Рада в четверг может с нарушением регламента протянуть до "бюджетного" законопроекта поправки, нивелирующие языковое законодательство.

Сегодня Разумков назвал изменения, которые нужно внести в языковой закон.

язык бюджет законопроект поправки Слуга народа

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