Задержан беглый экс-прокурор Матюшко, осужденный за взятку

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Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали экс-прокурора Генпрокуратуры Александра Матюшко, которого Высший антикоррупционный суд приговорил к двум годам тюрьмы за взяточничество

Об этом информирует пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Матюшко, приговоренный к двум годам лишения свободы за предложение 10 тыс. долл. неправомерной выгоды в обмен на трудоустройство на руководящую должность в НАБУ, сегодня задержан детективами, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Матюшко находится в СИЗО, решается вопрос его доставки в исправительную колонию.

В НАБУ напомнили, что после вступления в силу в начале февраля 2021 года приговора ВАКС бывшего прокурора объявили в розыск, поскольку он уклонялся от отбывания наказания.

НАБУ и САП задержали Матюшко 17 февраля 2016 года.

Он обещал членам конкурсной комиссии НАБУ 10 тыс. долл. неправомерной выгоды за назначение его на должность руководителя или заместителя руководителя отдела детективов. За два месяца после разоблачения – в апреле 2016 года дело направили в суд. Однако за более чем три года Голосеевский районный суд г. Киева так и не принял решения, - говорится в сообщении.

После создания ВАКС, дело передали по подсудности и начали рассматривать сначала. В рекордные сроки, всего через 10 месяцев с момента получения дела, в сентябре 2020 года судьи вынесли приговор – признать Матюшка виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы.

В январе 2021 года решение ВАКС подтвердила Апелляционная палата, а в июле – Кассационный уголовный суд Верховного Суда.

Как сообщалось, 10 июля на Ровенщине задержали заместителя военного комиссара во время получения взятки.