Депутаты Харьковского горсовета требуют, чтобы проекты решений сессий показывали заранее

Группа депутатов Харьковского горсовета подала изменения в регламент, которые помогут заблаговременно публиковать проекты решений, которые выносятся на заседание сессии горсовета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook депутата Харьковского горсовета Дмитрия Булаха.

По его словам, накануне группа депутатов подала в горсовет изменения к регламенту, которые сделают возможным публикацию проектов для всех горожан заблаговременно.

"Время комбинаций, фальсификаций и закрытости должно уйти в прошлое. Харьковчане имеют право знать какие решения принимает их горсовет. Хочу отметить, что это впервые за многие годы, когда подается проект решения от подавляющего большинства депутатских фракций без привлечения правящей партии", — написал депутат горсовета Дмитрий Булах в Facebook.

Раньше депутаты Харьковского горсовета жаловались, что проекты некоторых решений публикуются за два часа до сессии и на то, чтобы с ними ознакомиться, нет времени. Они просят секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова внести на рассмотрение ближайшей сессии проект решения "О внесении изменений в Регламент Харьковского горсовета восьмого созыва".

"Размещение проектов решений очередной сессии горсовета в Едином реестре городских актов и в системе "Электронное рабочее место депутата" (или предоставление их в бумажном виде депутатов) обеспечивает Департамент организационной работы Харьковского горсовета заранее, но не позже чем за десять рабочих дней до даты проведения пленарного заседания очередной сессии горсовета", — предлагается в документе.

Напомним, в Харьковской области СБУ разоблачила чиновников одной из территориальных избирательных комиссий на хищении бюджетных средств. За печать избирательных бюллетеней платили втрое дороже рыночных цен.