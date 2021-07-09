В Запорожье бабушка избила в автобусе женщину без маски

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В Запорожье в городском автобусе произошла драка: пенсионерка набросилась на женщину, которая ехала без маски

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Это Запорожье".

Отмечается, что инцидент произошел в городском автобусе №72. Бабушка сделала замечание молодой женщине по поводу отсутствия у нее маски, та - нахамила. Пенсионерка обиды не стерпела.

"Борьба с COVID переходит на новый уровень. В автобусе №72 бабуля попросила женщину надеть медицинскую маску, но та проигнорировала ее словесные аргументы. Бабушка оказалась не из робких, и перешла к аргументам физическим", - рассказывают очевидцы.

Напомним, недавно в Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса.