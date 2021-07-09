В Запорожье бабушка избила в автобусе женщину без маски
В Запорожье в городском автобусе произошла драка: пенсионерка набросилась на женщину, которая ехала без маски
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Это Запорожье".
Отмечается, что инцидент произошел в городском автобусе №72. Бабушка сделала замечание молодой женщине по поводу отсутствия у нее маски, та - нахамила. Пенсионерка обиды не стерпела.
"Борьба с COVID переходит на новый уровень. В автобусе №72 бабуля попросила женщину надеть медицинскую маску, но та проигнорировала ее словесные аргументы. Бабушка оказалась не из робких, и перешла к аргументам физическим", - рассказывают очевидцы.
Напомним, недавно в Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции