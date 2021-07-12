На запорожских курортах отдыхающие страдают от нашествия медуз
Украинцы из-за нашествия медуз не могут отдыхать на Азовском море
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видео отдыхающих в сети.
От медуз страдают Приморск, Бердянск и Приморский Посад. Отдыхающих жалят медузы-корнероты. Людей спасают только надувные матрасы.
Они сами пытаются почистить море: вытаскивают медуз из воды оставляют на пляжах. Иногда вывозят тачками.
Напомним, на днях на Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей.
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