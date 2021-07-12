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12 июля 2021, 13:46 144

На запорожских курортах отдыхающие страдают от нашествия медуз

12 июля 2021, 13:46 144
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Рixabay
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Украинцы из-за нашествия медуз не могут отдыхать на Азовском море

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видео отдыхающих в сети.

От медуз страдают Приморск, Бердянск и Приморский Посад. Отдыхающих жалят медузы-корнероты. Людей спасают только надувные матрасы.

Они сами пытаются почистить море: вытаскивают медуз из воды оставляют на пляжах. Иногда вывозят тачками.

Напомним, на днях на Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей.

Украина Азовское море море Запорожье Бердянск

 
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