Законопроект об олигархах принят в первом чтении

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Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект о деолигархизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" поддержали 275 народных депутатов.

Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок включения лиц в Реестр и последствия такого включения, вводит декларирование публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

Так, в соответствии с проектом закона, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: 1) участвует в политической жизни; 2) имеет значительное влияние на средства массовой информации; 3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который на день введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; 4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины.

Решение СНБО о признании лица олигархом является основанием для включения таких лиц в реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Предполагается, что на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечивается открытый круглосуточный доступ к Реестру с возможностью его просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных (электронного документа), организованного в формате, что позволяет его автоматизированную обработку электронными средствами с целью повторного использования.

Лицам, которые включены в реестр, запрещается: осуществлять взносы (прямо или косвенно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с законом "О политических партиях в Украине"; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Лица, включенные в Реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

В случае контакта публичного служащего с лицом, включенным в Реестр, или его представителем, такой служащий обязан подать декларацию о контактах.

Под контактом с лицом, включенным в Реестр, понимается встреча и разговор (в том числе проводимые онлайн) любого содержания, кроме таких мероприятий с участием публичных служащих вместе с лицом из Реестра: в официальных мероприятиях, ход которых отражается в режиме прямой трансляции по радио, телевидению или в интернете; судебных заседаниях; официальных мероприятиях, инициированных органами государственной власти, информация о которых размещена на официальном сайте соответствующего органа.

Предполагается, что закон будет действовать 10 лет.

Как сообщалось, вчера Комитет обороны проголосовал законопроект об олигархах.

Сегодня Рада одобрила закон о коренных народах.